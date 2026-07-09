promozione il pietrasanta ufficializza il colpo bertacca dal viareggio quattro acquisti per il forte

Il Pietrasanta ha annunciato l’arrivo di Bertacca, proveniente dal Viareggio. La squadra ha anche ufficializzato quattro nuovi acquisti, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. Attualmente, il club aspetta di conoscere il proprio destino in Promozione, con la possibilità di essere ripescato in Eccellenza. La formazione si prepara a disputare le ultime partite della stagione, in attesa di sviluppi ufficiali sulla categoria di appartenenza.

In Promozione c’è un Pietrasanta che in attesa di conoscere con certezza il proprio destino a livello di categoria (la speranza del ripescaggio in Eccellenza c’è. ma è legata assai a doppio filo a quello eventuale in D di Viareggio eo Grassina) sta allestendo una grande squadra così da farsi trovar pronto per ogni evenienza. Il "colpo altisonante" in entrata è quello del difensore viareggino Luca Bertacca, classe 2001 che ha lasciato il Viareggio. poiché intenzionato a ridare la sua priorità al beach soccer (a settembre ci sarà l’Europeo con la Nazionale italiana, proprio a Viareggio). Inoltre i biancocelesti di mister Tocchini hanno già annunciato pure il rinnovo col capitano e goleador Alessandro Remedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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