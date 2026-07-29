Viaggio nel sito Unesco Tra antichi e nuovi sciamani con note d’autore e fumetti

Dal 2 agosto al 18 dicembre si svolge la 24ª edizione del festival “Dallo sciamano allo showman”. L’evento si svolge nel sito riconosciuto dall’Unesco e propone un mix di musica d’autore, note di autori e fumetti. La manifestazione, iniziata più di vent’anni fa, combina performance artistiche e momenti culturali, attirando pubblico e artisti da diverse parti.

Dal 2 agosto al 18 dicembre torna, con la 24ª edizione, Dallo sciamano allo showman, il festival che da oltre vent’anni unisce musica d’autore, letteratura, satira e fumetto in un percorso culturale diffuso immerso negli scenari unici della Valle Camonica, primo sito Unesco italiano per le sue incisioni rupestri preistoriche, con un programma di eventi tra Valle Camonica, Finale Ligure e Roma. Domenica alle 21, a Paspardo, in Piazzetta Umberto I, c’è il concerto di Gabriella Martinelli Live (nella foto). Cantautrice e polistrumentista, Gabriella Martinelli unisce scrittura d’autore e una forte impronta performativa. Vincitrice di premi come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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