La Spagna segreta a un passo da Madrid | la nostra guida per un viaggio tra residenze reali borghi sospesi nel tempo e antichi Paradores

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi chilometri da Madrid si trova una località nascosta, accessibile a chi cerca un viaggio tra residenze reali, borghi antichi e Paradores storici. Queste strutture, spesso immerse nel paesaggio, conservano arredi e dettagli di epoche passate. I borghi, con le loro strade strette e case in pietra, sembrano sospesi nel tempo, mentre i castelli e le residenze regalano un’immagine tangibile del passato.

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Il fascino della Spagna più autentica risiede nel legame indissolubile tra la sua grande storia e i luoghi che ne hanno custodito il potere e la cultura. Questo itinerario esclusivo propone un viaggio unico attraverso i fasti del Patrimonio Nacional, offrendo al contempo un’esperienza di soggiorno d’eccellenza nei celebri Paradores: antichi castelli, conventi e strutture di design perfettamente integrati nel territorio. Madrid segreta e maestosa: itinerario nella città dei Re. Vibrante, cosmopolita e perennemente sospesa tra la celebrazione del proprio passato e la corsa verso il futuro. Madrid oggi è una delle capitali più magnetiche d’Europa, una città che ha saputo ripensare i propri spazi senza mai perdere un briciolo della propria identità regale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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