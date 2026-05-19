Cortili Aperti 2026 | un viaggio nel castello tra arte mestieri antichi e tradizioni

SAN VITO DEI NORMANNI – Un'esperienza completa che unisce storia, arte e tradizione, in una giornata speciale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Domenica 24 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, il Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Malcesine sul Garda (VR): Vie del Centro Storico e Castello Scaligero - Veneto

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