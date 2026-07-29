P er anni molte persone con fibromialgia si sono sentite ripetere che «gli esami sono normali» o che il dolore fosse dovuto soprattutto allo stress e a un disagio psicologico. Ora un maxi-studio internazionale rafforza l’ipotesi che dietro questa sindrome ci sia una precisa vulnerabilità biologica, legata in particolare al funzionamento del cervello e del sistema nervoso. La ricerca, pubblicata su Nature Medicine e rilanciata in Italia da ANSA, ha individuato 26 regioni del genoma associate al rischio di sviluppare la fibromialgia. È uno dei risultati più importanti ottenuti finora nello studio di una condizione caratterizzata da dolore e indolenzimento diffusi, stanchezza persistente, sonno non ristoratore, difficoltà di memoria e concentrazione e alterazioni dell’umore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uno studio su oltre 2,5 milioni di persone ha identificato 26 regioni del DNA associate alla fibromialgia. Ecco che cosa significa davvero per chi convive con dolore cronico, stanchezza e disturbi del sonno.

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Scientists Compared The DNA Of The Founding Families Of America To Their Modern Descendants

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