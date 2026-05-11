fibromialgia il dolore cronico che colpisce soprattutto le donne

Il dolore cronico causato dalla fibromialgia si manifesta con dolori muscolari diffusi, accompagnati da sintomi come stanchezza, affaticamento, problemi del sonno e della memoria, oltre a difficoltà di concentrazione. Questa condizione interessa principalmente le donne ed è stata oggetto di attenzione in diverse aree del territorio. Oggi, si registrano aggiornamenti riguardo alle caratteristiche e alle sfide che questa patologia comporta per chi ne soffre.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Dolori muscolari diffusi ai quali si affiancano sintomi come stanchezza e affaticamento, disturbi del sonno e della memoria e difficoltà di concentrazione. Sono questi i segni distintivi della fibromialgia una malattia cronica che in Italia colpisce il 2-3% delle persone, circa 1,5 milioni di persone, soprattutto donne in età adulta, e comporta un forte impatto sulla qualità della vita. All’ospedale di Arezzo, individuato come uno fra i 6 centri toscani regionali per la diagnosi e cura della fibromialgia, nel maggio 2024 era stato avviato un progetto sperimentale della durata di 6 mesi, esteso successivamente anche sul Misericordia di Grosseto, con lo scopo di raccogliere dati clinici e individuare le persone con sindrome fibromialgica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fibromialgia: consigli pratici per diminuire il dolore

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