Dolore ovunque stanchezza che non passa e le analisi? Perfette Ogni anno il 12 maggio si accendono i riflettori su una malattia che colpisce milioni di persone e che confonde ancora i medici

Ogni anno, il 12 maggio, vengono accese luci viola su monumenti, fontane e edifici pubblici in tutta Italia. Questa iniziativa serve a richiamare l’attenzione su una malattia che colpisce milioni di persone, anche se le analisi spesso risultano perfette e i sintomi come dolore e stanchezza persistenti. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere ascolto e riconoscimento per chi ne soffre.

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