Dolore ovunque stanchezza che non passa e le analisi? Perfette Ogni anno il 12 maggio si accendono i riflettori su una malattia che colpisce milioni di persone e che confonde ancora i medici
Ogni anno, il 12 maggio, vengono accese luci viola su monumenti, fontane e edifici pubblici in tutta Italia. Questa iniziativa serve a richiamare l’attenzione su una malattia che colpisce milioni di persone, anche se le analisi spesso risultano perfette e i sintomi come dolore e stanchezza persistenti. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere ascolto e riconoscimento per chi ne soffre.
O ggi, 12 maggio, in tutta Italia i monumenti si accenderanno di viola. Fontane, palazzi istituzionali, piazze: questo bellissimo colore illuminerà i centri città diventando un segnale per richiedere attenzione, riconoscimento, ascolto. Il viola è il colore scelto per la Giornata mondiale della fibromialgia che si celebra oggi, una malattia silenziosa che, nonostante colpisca tra i due e i tre milioni di italiani, soprattutto donne, ancora oggi alcuni medici faticano a diagnosticare, lasciando chi la vive con un peso supplementare e ingiusto: quello di dover dimostrare che il proprio dolore esiste davvero. «Credeteci, noi pazienti con fibromialgia soffriamo per davvero» X Giornata Fibromialgia, il dolore che non si vede.🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie correlate
“BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”: l’evento a Roma su una malattia che colpisce 2 milioni di italianiLa Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, caratterizzata...
Che cos’è la “Giornata della Vittoria” che si celebra ogni anno a Mosca il 9 maggio e perché quest’anno la sua parata sarà diversa dal solitoÈ sempre più vicina la data del 9 maggio, che in Russia, soprattutto nella capitala a Mosca, ogni anno rappresenta una delle ricorrenze più...