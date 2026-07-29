Ultima notte a Soho stasera su Rai 4 | trama cast e durata del film con Matt Smith

Ultima notte a Soho arriva stasera su Rai 4 con Matt Smith, Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie. Ecco trama, cast, durata e curiosità sul thriller di Edgar Wright ambientato tra presente e anni Sessanta. Mistero, un pizzico di soprannaturale e suggestioni vintage dalla Swinging London degli anni '60 sono gli ingredienti del thriller visionario diretto da Edgar Wright Ultima notte a Soho (2021), in onda stasera, mercoledì 29 luglio, alle 21:20 su Rai 4. Ambientato tra la Londra contemporanea e la scintillante Swinging London degli anni '60, il film racconta una storia sospesa tra sogno e realtà, in cui il fascino del passato nasconde però un lato oscuro e inquietante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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