Stasera su Rai 2 va in onda il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves, caratterizzato da scene di azione spettacolari e una trama incentrata sulla vendetta e sulla sfida finale contro la Gran Tavola. Il film ha una durata di circa 2 ore e 50 minuti.

Il quarto capitolo della saga action con Keanu Reeves arriva in prima serata su Rai 2: tra vendetta, azione spettacolare e la sfida finale contro la Gran Tavola Prepariamoci a una serata ad altissimo tasso di adrenalina. Questa sera Venerdì 29 maggio alle 21:20, Rai 2 trasmette in prima serata John Wick 4, l'ultimo e più ambizioso capitolo della celebre saga action cinematografica. Diretto da Chad Stahelski, maestro indiscusso del cinema d'azione contemporaneo, il film vede il ritorno dell'iconico Keanu Reeves nei panni dell'ex sicario più letale del mondo, pronto a tutto pur di conquistare la sua definitiva libertà. La trama: una caccia all'uomo globale Dopo gli eventi del capitolo precedente, John è ormai braccato e senza alleati, ma scopre un modo per ottenere la libertà definitiva: sfidare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Wick 4 stasera su Rai 2, trama, cast e durata del film con Keanu Reeves

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