Stasera su Italia 1 arriva Jason Bourne con Matt Damon: un ex agente segreto costretto a tornare in azione tra cospirazioni globali, tecnologia avanzata e inseguimenti spettacolari ad alta tensione. Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda Jason Bourne, nuovo capitolo della celebre saga spy action con protagonista Matt Damon. Un film ad alta tensione che riporta in scena l'ex agente segreto più iconico del cinema moderno, tra nuove minacce internazionali, complotti tecnologici e inseguimenti spettacolari. Trama del film di stasera su Italia 1 Dopo anni vissuti nell'ombra, Bourne viene rintracciato da Nicky Parsons, che ha scoperto informazioni segrete sui programmi della CIA che hanno creato assassini programmati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Bourne stasera su Italia 1: trama, cast e durata del film con Matt Damon

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Jason Bourne 6 (2026) - Teaser Trailer - Matt Damon, Alicia Vikander

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I personaggi nei film di Bourne sono villain fantastici e molto ben progettati. reddit