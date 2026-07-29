Ufficiale la Fifa apre un' indagine sull' Argentina per lo striscione sulle Falkland e la rissa in finale

La Fifa ha avviato un’indagine sull’Argentina per uno striscione riguardante le Falkland e per una rissa avvenuta durante la finale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con l’assegnazione di un Procuratore disciplinare ed etico incaricato di verificare eventuali violazioni del codice. L’indagine riguarda comportamenti tenuti durante l’evento e si concentra su possibili infrazioni disciplinari. La commissione esaminerà i materiali e le testimonianze raccolte per valutare eventuali conseguenze.

Ora è ufficiale. Dopo l'annuncio di avere dato mandato a un Procuratore disciplinare ed etico di indagare su potenziali violazioni del codice disciplinare Fifa, la Commissione Disciplinare del massimo organismo mondiale ha annunciato l'adozione dei seguenti provvedimenti in relazione a episodi verificatisi durante la Coppa del Mondo: "La Commissione Disciplinare della Fifa ha aperto un procedimento nei confronti della Federazione Calcistica Argentina per potenziali violazioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) (utilizzo di un evento sportivo per manifestazioni di natura non sportiva), dell'articolo 14, paragrafo 5... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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