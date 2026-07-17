La FIFA sta considerando una sanzione nei confronti dell’Argentina dopo che alcuni giocatori hanno mostrato uno striscione a favore delle rivendicazioni sulle Isole Falkland durante una partita. L’episodio ha attirato l’attenzione degli organi sportivi internazionali, che stanno valutando eventuali provvedimenti disciplinari. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

La FIFA potrebbe decidere di sanzionare l’Argentina dopo che alcuni dei suoi giocatori hanno esposto un grande striscione a sostegno delle rivendicazioni del Paese sulle Isole Falkland. Al termine della vittoria contro l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali di ieri sera. L’ Argentina si è assicurata un posto nella finale di domenica. Dopo aver ribaltato il risultato in una partita ricca di emozioni grazie a due gol nel finale. L’Inghilterra è passata in vantaggio con Anthony Gordon a metà del secondo tempo. Ma i campioni del mondo in carica hanno immediatamente preso il controllo della partita. Creando una serie di occasioni che hanno reso la loro vittoria probabile, se non inevitabile. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Sanzione FIFA a Argentina dopo lo striscione sulle Falkland

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L’Argentina rischia sanzioni per lo striscione sulle FalklandDopo la vittoria in semifinale contro l’Inghilterra, alcuni tifosi argentini hanno mostrato uno striscione con riferimenti alle Falkland.

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Come spiega The Athletic, la bandiera è stata portata in campo da Giovanni Lo Celso, che l'ha poi retta assieme a Nicolás Otamendi. A norma di regolamento, l'Argentina rischia una sanzione della FIFA per esposizione di simboli politici provocatori. x.com/T x.com

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