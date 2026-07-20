La FIFA ha avviato un’indagine dopo i disordini scoppiati al termine della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La partita si è conclusa in modo teso, con una rissa tra i giocatori e possibili sanzioni previste per l’Argentina. L’episodio ha suscitato discussioni nel calcio internazionale e ha portato all’apertura di un procedimento ufficiale da parte dell’organizzazione.

La FIFA ha aperto un’indagine in seguito a quanto successo dopo la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Il concitato e teso epilogo della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina continua a far discutere il mondo del calcio internazionale. Quanto accaduto sul terreno di gioco al triplice fischio del match non è infatti passato inosservato agli occhi attenti della Fifa. Il comportamento violento tenuto da alcuni tesserati della selezione Albiceleste ha suscitato forti critiche a livello globale, macchiando il momento dei festeggiamenti e trasformando il campo in un teatro di gravi scontri. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La FIFA apre un’indagine dopo il caos post-finale Mondiali: rissa con la Spagna e possibili sanzioni per l’Argentina

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