Un concerto pianistico dedicato ai film su Pinocchio, un dj-set al tramonto per farsi cullare dalle hit del momento e una serata in cui cantare a squarciagola i pezzi più amati della scena indie italiana. Ma soprattutto un paio di band che hanno fatto la storia del punk in Italia. Musica per tutti i gusti e tutte le tendenze al Parco Tittoni, con il festival desiano che metterà in fila una settimana fitta di appuntamenti a base di punk-rock, canzone d’autore e ritmi dance. Gli amplificatori si accenderanno oggi alle 21.30 con l’evento dal titolo “ Pinocchio - Piano live show “, un’esibizione che vedrà il pianista Armando Illario trasportare il pubblico in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, suonando melodie che raccontano di crescita e trasformazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutta l’urgenza autentica del punk. I Derozer di scena al Parco Tittoni per celebrare i 30 dell’album ’Bar’

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