Il titolo Tittoni sta attirando attenzione nel panorama musicale italiano. La band, attiva tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, ha portato avanti un mix di generi che spazia dal pop al punk, con un forte stile ska-punk. La loro musica ha segnato un’epoca e continua a essere ricordata per le sonorità energiche e il ruolo di rilievo nel panorama musicale di quel periodo.

Il pop italiano che ha fatto la storia negli ’anni del tranquillo siam qui noi’. La travolgente energia ska-punk di una band che è stata leggenda nei tardi anni ‘90-primi Duemila. Il profeta del reggae nel nostro Paese, un divertente spettacolo di magia per i più piccoli, dj-set al tramonto e una macchina del tempo sonora che trasporterà indietro nelle atmosfere degli anni Ottanta. È la scaletta del festival di Parco Tittoni. Oggi dalle 19.30 l’evento “Nasty Thursday - Sunset Dj Set“, con musica house, dance elettronica e grandi hit nell’area boschetto a partire dal tramonto, con ingresso gratuito. Domani alle 21.30 via alla musica dal vivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sale la febbre del Tittoni. Dal pop al ’cuore’ del punk

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