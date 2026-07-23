Una band considerata tra le più influenti nel panorama rock indipendente italiano si esibisce a Desio con il suo sound che combina alternative-rock, garage e punk. La formazione, attiva da oltre vent’anni, ha contribuito a definire l’underground musicale dagli inizi del 2000, pubblicando numerosi singoli e album. La serata al Tittoni vede la partecipazione di artisti provenienti dalla scena underground, noti per il loro stile diretto e la capacità di comunicare tematiche sociali.

Sono una delle band più importanti del panorama rock indipendente italiano. In più di vent’anni di carriera hanno affinato un’affilata miscela di alternative-rock, garage e attitudine punk, segnando la storia dell’underground dagli anni ’10 dei Duemila in qua con i loro singoli e i loro dischi. Domani sera torneranno a fare tappa in Brianza con il nuovo tour che li sta portando su e giù per la Penisola e che proprio dal territorio brianzolo era partito un paio di mesi fa nemmeno. Saliranno domani alle 22.30 sul palco del Parco Tittoni i Vintage Violence, che approderanno al festival desiano sull’onda dell’ultimo Ep “A Sentimento“. Nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canzoni per una società fragile. Al Tittoni le stelle dell’underground. Vintage Violence di scena a Desio

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