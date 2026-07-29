Un buono fruttifero postale del 1959, del valore di 10.000 lire dell’epoca, potrebbe essere valutato oltre 340.000 euro. La certificazione di questo titolo risale a più di sessant’anni fa, e la sua quotazione attuale si basa su analisi di mercato e aggiornamenti dei valori delle vecchie lire. La somma stimata rappresenta il risultato di valutazioni recenti relative a titoli di questo tipo ancora in circolazione o in possesso di singoli.

Crandola Valsassina (Lecco), 29 luglio 2026 – Un buono fruttifero postale del 1959 di 10mila delle vecchie lire, che ora potrebbe valere più di 340mila euro. Era in un vecchio baule dimenticato in soffitta, insieme ad altri documenti e cianfrusaglie. A ritrovarlo è stata a giugno la signora Anna (nome di fantasia), pensionata di 68 anni. “Stavo ripulendo con mio marito il solaio della casa di mio padre che è mancato qualche tempo fa, a Margno. Mentre sceglievo e sistemavo cosa tenere, ho trovato quello che all’inizio credevo una vecchia banconota d’epoca, mentre in realtà era un buono fruttifero postale di 10mila lire. È intestato a me”. È datato 2 febbraio 1959 ed è stato rilasciato all’ ufficio postale di Pasturo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trova un buono fruttifero del ’59: potrebbe valere 340mila euro

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Trova due buoni postali da mille lire del 1939: ora potrebbe incassare 63 mila euro

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