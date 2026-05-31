Un calciatore è stato vittima di una truffa nota come Rip Deal, in cui sono stati sottratti circa 340.000 euro. La truffa ha coinvolto l’inganno di un intermediario che ha fatto credere di poter garantire un affare legato a un trasferimento. Il calciatore ha segnalato la perdita alle autorità competenti. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Brutta sorpresa per Lucas Perez, attaccante spagnolo oggi al Cadice e con un passato importante tra Arsenal e Deportivo La Coruna. Il calciatore galiziano, 37 anni, è finito al centro di una truffa da 340mila euro dopo aver messo in vendita una sua auto e alcuni oggetti di lusso. A colpirlo sarebbe stata la tecnica del “Rip Deal”, un raggiro senza violenza ma costruito con rapidità, abilità e una regia da prestigiatori del crimine. Tutto è iniziato da un annuncio pubblicato dallo stesso Perez. Il giocatore voleva cedere una vettura e diversi beni personali di grande valore. Dopo aver valutato le risposte ricevute, ha accettato di incontrare alcuni potenziali acquirenti per discutere i dettagli della vendita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Rubati 340mila euro”. La truffa del Rip Deal al famoso calciatore: ecco come funziona

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