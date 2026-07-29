Traffico Roma del 29-07-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:30 di mercoledì 29 luglio, il traffico a Roma mostra rallentamenti nelle zone centrali e lungo alcune arterie principali. Le strade più congestionate si trovano vicino a punti di snodo e incroci frequentati, con code che si estendono per diversi chilometri. Le autorità segnalano traffico intenso anche nelle vie di accesso alle zone commerciali e residenziali più popolose.

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Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità al traffico mercoledì 29 luglio sul Raccordo Anulare rallentamenti con code in carreggiata interna a partire dallo svincolo Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti dalla Casilina allo svincolo Tiburtina abbiamo poi rallentamenti sempre in esterna che non è uscita Casal del Marmo e Aurelia rallentamenti con code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est poi in tangenziale Ci sono code a tratti dall'uscita Viale Libia Corso Trieste fino allo svincolo Campi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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