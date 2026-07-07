Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è molto intenso, con code che partono dall'anello del raccordo anulare e si estendono all’interno della città. Le strade principali sono congestionate, con veicoli fermi o che procedono a passo d’uomo. La situazione interessa soprattutto le arterie che collegano l’anello al centro urbano, creando rallentamenti e blocchi nel traffico mattutino.

Luceverde Roma in questo momento i flussi di traffico sono decisamente alti a Roma dall' anello del raccordo anulare all'interno del tessuto urbano e lungo le principali consolari che vanno verso il centro iniziamo dal raccordo anulare il traffico è molto sostenuto e si sta in coda in carreggiata interna dalla Casilina e l'abbia mentre in esterna I rallentamenti sono compresi dalla via Tiburtina e la via Nomentana congestionato il traffico sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila con quelle che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale si rallenta sempre più traffico intenso tra Ponte delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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