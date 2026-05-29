Alle 7:30 del 29 maggio 2026 si registrano code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare a Roma. Il traffico risulta rallentato e ci sono disagi sulla viabilità cittadina. Non sono state segnalate incidenti o chiusure di strade, ma la congestione si concentra in questa zona. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza di chi si muove nel centro della capitale.

Luceverde Roma disagi sulla capitale vediamo subito code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra diramazione Roma sud della via Appia incolonnamenti sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la Laurentina figlia tratti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tra il raccordo la tangenziale est di Roma su quest'ultima si sta in coda per un incidente della Salaria direzione del Foro Italico auto in coda anche tra la Prenestina & via La Spezia verso San Giovanni rallentamenti e code sulla Flaminia sulla Salaria in direzione del centro e incolonnamenti Verso il raccordo della Pontina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-05-2026 ore 07:30

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Il traffico a Roma

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