tenta il suicidio salvata dalla polizia

Nel pomeriggio di lunedì 27 luglio a Faenza, una donna ha tentato il suicidio ed è stata salvata dalla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una telefonata in cui la donna aveva dichiarato di voler togliersi la vita. La giovane è stata messa in salvo prima di poter portare a termine il gesto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ulteriori sviluppi o condizioni della donna.

Attimi di grande tensione nel pomeriggio di lunedì 27 luglio a Faenza, dove una donna è stata salvata dalla Polizia di Stato. Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza ha permesso di mettere in salvo una giovane donna che aveva annunciato al telefono la volontà di togliersi la vita. La Sala Operativa della Questura di Ravenna ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza, avviando le operazioni di localizzazione e contatto. Rendendosi subito conto della gravità della situazione gli agenti del Commissariato manfredo con professionalità e tempestività, scavalcavano il cancello della struttura dove la giovane verosimilmente viveva e arrivati all’interno dell’edificio l’hanno trovata con un leggins legato al collo e a supporto nella parete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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