Napoli tenta il suicidio a 23 anni | salvata dai medici del 118 e dalla polizia

Da ilmattino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 23 anni ha tentato il suicidio a Napoli, ma è stato salvato dai medici del 118 e dalla polizia intervenuti sul posto. I soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo e a trasportarlo in ospedale. La polizia ha assistito le operazioni di soccorso. L'intervento si è concluso con il trasferimento del ragazzo in condizioni non critiche. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sull’esito delle sue condizioni future.

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Medici in prima linea sventano un suicidio: è una storia a lieto fine quella raccontata da Manuel Ruggiero che per anni ha presidiato il 118, prima a Napoli città e poi alla Asl Napoli 2 nord e ora passato a funzioni diverse ma sempre attento a vigilare e raccontare le luci e ombre della realtà campana della rete dell’emergenza e urgenza. Ma veniamo ai fatti: “Sarebbe stata una tragedia ma è stata sventata dai colleghi del 118 ieri notte – racconta Ruggiero – una 23enne minacciava il suicidio dall'ottavo piano di un palazzo di Napoli ma è stata salvata dai sanitari del mezzo del 118 della postazione San Paolo intervenuta insieme alla polizia”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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