Tenta il suicidio gettandosi in un canale salvata da cittadini e dalla polizia locale

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna si è gettata in un canale e stava annegando. Cittadini e agenti di polizia locale, tra cui Andrea Bincoletto, Gilberto Baratto ed Elisa Vendramini, sono intervenuti immediatamente. Sono riusciti a tirarla fuori dall’acqua e a salvarle la vita. L’intervento si è concluso con il trasferimento in ospedale della donna. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni è stata resa nota.

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Alcuni cittadini molto coraggiosi e gli agenti Andrea Bincoletto, Gilberto Baratto ed Elisa Vendramini, colonne della polizia locale di Roncade, sono stati protagonisti oggi, 26 maggio, di un salvataggio provvidenziale di una donna che ha tentato il suicidio nelle acque del canale Correggio, in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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