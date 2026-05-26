Tenta il suicidio gettandosi in un canale salvata da cittadini e dalla polizia locale

Notizia in breve

Una donna si è gettata in un canale e stava annegando. Cittadini e agenti di polizia locale, tra cui Andrea Bincoletto, Gilberto Baratto ed Elisa Vendramini, sono intervenuti immediatamente. Sono riusciti a tirarla fuori dall’acqua e a salvarle la vita. L’intervento si è concluso con il trasferimento in ospedale della donna. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni è stata resa nota.