Tajani | Netanyahu blocchi le violenze dei coloni Putin costretto alla pace

Il ministro degli Esteri ha chiesto a Netanyahu di bloccare le violenze dei coloni e ha affermato che Putin è costretto a cercare la pace. La diplomazia internazionale è impegnata nel tentativo di fermare il conflitto in Medio Oriente. Il ruolo dell’Italia viene sottolineato come parte attiva nelle iniziative diplomatiche per trovare una soluzione alla crisi. Nessun dettaglio su eventuali incontri o decisioni specifiche.

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