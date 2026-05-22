L'Unione Europea ha valutato l'ipotesi di introdurre sanzioni contro l'esponente politico israeliano, dopo le recenti dichiarazioni e azioni pubbliche che hanno suscitato reazioni internazionali. Nel frattempo, si discute anche di misure volte a limitare le merci provenienti dai coloni nella regione, con una proposta approvata da un alto rappresentante europeo. La questione ha ricevuto attenzione nel contesto di tensioni crescenti, legate a un video in cui alcuni attivisti della Flotilla sono mostrati ammanettati e in ginocchio.

L'ultima provocazione di Itamar Ben Gvir, il video con gli attivisti della Flotilla ammanettati e in ginocchio, è stata forse la più classica delle gocce che ha fatto traboccare il vaso. A Bruxelles, in queste ore, l'atmosfera è sensibilmente cambiata. Ed è apparso, ormai chiaramente, come restare immobili sia sempre più difficile. E' su questa base che diversi Paesi membri, su iniziativa dell' Italia, hanno formalmente chiesto all'Ue di lavorare ad una proposta di sanzioni per il ministro estremista. L'Alto Rappresentante Kaja Kallas ha accolto la richiesta. Gli uffici del Servizio di Azione Esterna lavoreranno ad una o più opzioni da qui al 15 giugno, quando il dossier finirà sul tavolo del Consiglio Affari Esteri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Ue apre alle sanzioni a Ben Gvir, le merci dei coloni nel mirino: accolta la proposta di Tajani

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