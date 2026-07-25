Dopo le violenze di venerdì in Cisgiordania, l’esercito israeliano ha effettuato perquisizioni e arresti in varie città e centri palestinesi. Sei persone sono state uccise durante gli scontri, che hanno coinvolto anche atti di violenza da parte di coloni. La situazione rimane tesa, con operazioni di polizia che continuano nelle aree interessate. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle operazioni in corso.

In diverse città e centri palestinesi ci sono state perquisizioni e arresti dopo le violenze di venerdì, in cui sono state uccise sei persone Nelle prime ore della mattina di sabato l’esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni in Cisgiordania, attaccando almeno dieci tra città e centri abitati palestinesi, conducendo perquisizioni, interrogatori e arrestando oltre venti persone. L’esteso intervento dell’esercito è una risposta alle violenze avvenute venerdì pomeriggio vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania, dove un gruppo di coloni che stavano conducendo un’incursione in un centro palestinese si sono scontrati con alcuni residenti: nella sparatoria sono stati uccisi quattro palestinesi e due israeliani. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania dopo le violenze dei coloni

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