Dopo 38 anni, Striscia la Notizia non sarà più trasmesso nei palinsesti Mediaset. Il tg satirico, creato da Antonio Ricci, non figura più nel palinsesto attuale. La decisione segna la fine di un'epoca per la televisione italiana. La trasmissione, nota per il personaggio del Gabibbo e le Veline, non sarà più programmata. Non sono stati annunci ufficiali riguardo a eventuali future riprese o repliche.

Dopo 38 anni di programmazione, il tg satirico ideato da Antonio Ricci non compare nei nuovi palinsesti Mediaset e tutto lascia pensare che la sua storia sia finita. L'ultimo indizio è arrivato nelle ultime ore: i profili social ufficiali della trasmissione sono stati silenziati, alimentando l'ipotesi di una chiusura definitiva. Che il futuro di Striscia la Notizia fosse in bilico era evidente da tempo. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato aperta ogni possibilità, spiegando che erano ancora in corso valutazioni sul programma e sul suo futuro. Ma la conferma indiretta è arrivata con la pubblicazione dei palinsesti autunnali, nei quali Striscia la Notizia non figura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Striscia la Notizia chiude dopo 38 anni: finisce un'era della tv italiana, dal Gabibbo alle Veline

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Striscia la Notizia chiude dopo 38 anni. La pacata reazione del Gabibbo

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