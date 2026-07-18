Dopo 38 anni, Striscia la Notizia chiude. Qualche giorno fa, il direttore generale di Mediaset ha annunciato di aver deciso di interrompere la trasmissione, dopo aver valutato i dati di ascolto e i risultati delle ultime stagioni. La decisione segue il successo di altri programmi come Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che hanno superato in ascolti Affari Tuoi. La chiusura di Striscia la Notizia avviene a pochi giorni dall’annuncio delle valutazioni in corso.

Qualche giorno fa, Pier Silvio Berlusconi aveva confessato come stesse facendo “tutte le valutazioni del caso” sul destino di Striscia la Notizia, visti soprattutto i numeri incredibili di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, capaci di spodestare Affari Tuoi, storico rivale del tg satirico nell’access prime time. Dopo 38 anni, secondo quanto filtrerebbe dall’azienda di Cologno Monzese, il programma di Antonio Ricci potrebbe venire cancellato definitivamente. L’ideatore di Striscia, attraverso il sito, ha voluto lanciare una sorta di messaggio. A rilanciare la bomba è stato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. Da... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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La fine di Striscia la Notizia un'era che si chiude

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