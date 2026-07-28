Ci sono programmi televisivi che sembrano destinati a durare per sempre, al punto da diventare una presenza abituale nella quotidianità del pubblico. Eppure, anche i format più longevi possono arrivare a un momento di svolta, tra cambi di strategia aziendale e decisioni che segnano la fine di un’epoca. Nelle ultime ore, un nuovo dettaglio ha riacceso il dibattito sul destino di Striscia la Notizia, uno dei programmi più iconici della tv italiana. Adesso è ufficiale: Striscia la Notizia chiude per sempre. Dopo ben 38 anni di storia, Striscia la Notizia sembrerebbe aver concluso definitivamente il proprio percorso. A rafforzare questa ipotesi non è soltanto l’assenza del programma dal palinsesto di Canale 5, ma anche quanto starebbe accadendo sul fronte digitale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stavolta è finita davvero e per sempre: Striscia la Notizia chiude, dopo 38 anni l’addio è ufficiale, ecco la prova

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