Gli stipendi degli infermieri e del personale sanitario riceveranno aumenti di 240 euro lordi al mese. I rinnovi contrattuali sono stati firmati in due mesi e seguono quelli di poliziotti, militari, dipendenti ministeriali, funzionari locali e personale scolastico. Le nuove retribuzioni entreranno in vigore a breve, dopo l’approvazione ufficiale. La misura riguarda specificamente il personale infermieristico e sanitario, con dettagli sui tempi di applicazione ancora da definire.

Cinque contratti in due mesi. Dopo poliziotti, militari, dipendenti ministeriali, funzionari locali e personale scolastico, è arrivato il turno degli infermieri e del personale sanitario. Appuntamento decisivo oggi all'Aran per il rinnovo del comparto Sanità per il triennio 2025-27. A livello retributivo l'ipotesi di accordo prospetta un incremento medio complessivo a regime pari a 209 euro mensili, di cui 145 euro derivanti dalle risorse ordinarie. La tornata contrattuale dei comparti della Pa è all'ultimo miglio. Il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, non ha mai nascosto in questi mesi di voler chiudere la partita dei rinnovi entro l'estate, in modo che gli aumenti in busta paga si materializzino prima di Natale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stipendi infermieri, in arrivo aumenti da 240 euro lordi al mese: ecco quando e per chi

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