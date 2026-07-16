Busta paga in arrivo aumenti da 188 euro al mese più 2.450 euro di arretrati | ecco per chi

Da lanotiziagiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per circa 430mila lavoratori tra carabinieri, poliziotti e militari, sono previsti aumenti mensili di 188 euro e arretrati di 2.450 euro. L’accordo sul rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa riguarda il triennio 2025-2027. La firma del documento è stata conclusa di recente, portando a questa stabilità economica per i dipendenti coinvolti.

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Aumenti in busta paga in arrivo per circa 430mila lavoratori tra carabinieri, poliziotti e militari. È stato infatti trovato l’accordo sul rinnovo, per il triennio 2025-2027, del contratto del comparto sicurezza e difesa. Gli stipendi saliranno di circa 188 euro lordi al mese, a cui aggiungere una tantum, per gli arretrati, da 2.448 euro complessivi. Il rinnovo riguarda circa 430mila lavoratori, di cui quasi 300mila appartenenti alle forze dell’ordine, quindi polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il resto dei lavoratori sono quelli dell’esercito, della marina militare e dell’aeronautica. Busta paga, quanto aumenta con il rinnovo del contratto di difesa e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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