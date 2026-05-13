Il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti delle assicurazioni prevede un aumento di circa 280 euro al mese per i lavoratori. Inoltre, sono previsti arretrati complessivi di circa mille euro. La modifica entrerà in vigore a partire dalla data stabilita nel nuovo accordo, interessando un numero consistente di dipendenti nel settore. La trattativa tra le parti si è conclusa con l'accordo che determina nuove condizioni salariali.

Quasi 300 euro in più in busta paga. È quanto prevede il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle assicurazioni. Ania e sindacati hanno trovato l’accordo che riguarda circa 47mila lavoratori delle compagnie assicurative, che vedranno crescere il proprio stipendio già dal 2026. Con il rinnovo, infatti, si punta a recuperare completamente il potere d’acquisto perso, prevedendo un aumento stimato in circa l’11,5%. Busta paga, quanto aumentano gli stipendi per i lavoratori delle compagnie assicurative. L’aumento retributivo sarà di 280 euro mensili per il periodo di vigenza del contratto, ovvero dal maggio del 2026 al maggio del 2028.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Busta paga, aumenti da 280 euro al mese e mille euro di arretrati: ecco per chi e da quando

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