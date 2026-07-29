Statua divisiva Il comunismo e don Milani

Da lanazione.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vagli Sotto, la posa di una nuova statua di marmo ha suscitato polemiche tra i cittadini. La scultura rappresenta una figura legata al comunismo e a don Milani. Nei giorni precedenti all’inaugurazione, si sono registrate discussioni e contestazioni pubbliche. La presenza dell’opera ha diviso opinioni, con alcuni sostenitori e altri contrari. La cerimonia è prevista per i prossimi giorni, nonostante le tensioni in atto.

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VAGLI SOTTO Nel comune di Vagli Sotto il copione si ripete ormai da anni e alla vigilia dell’inaugurazione di una nuova statua di marmo commemorativa, con scolpiti personalità di rilievo della storia e della contemporaneità, da inserire nell’ambito del Parco sul Lago, le critiche e le polemiche dalle diverse sfaccettature diventano la vera notizia su cui dibattere. Il sindaco Mario Puglia anche in questa occasione non smentisce la narrazione e si pone al centro della incresciosa situazione che ha acceso i fari della stampa nazionale sul borgo e sulla nuova statua in memoria di don Lorenzo Milani, che sarà inaugurata venerdì mattina. Fino a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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