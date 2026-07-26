La statua di Don Milani a Lucca e il caso della frase anticomunista | Non lo rappresenta

Una statua di Don Lorenzo Milani sarà inaugurata venerdì a Vagli, in Garfagnana. La scultura in marmo è confermata, ma si attende ancora se verrà rimossa la targa contestata, che riporta una frase anticomunista attribuita al priore di Barbiana. Gli ex allievi hanno richiesto la rimozione della citazione, sostenendo che non sia mai stata pronunciata da Milani. La decisione finale sulla presenza della targa sarà comunicata all’ultimo momento.

La scultura in marmo di Don Lorenzo Milani ci sarà sicuramente a Vagli, in Garfagnana. Verrà inaugurata venerdì prossimo, come da programma. Ma solo all’ultimo momento si saprà se sparirà la targa contestata, con la citazione contro il comunismo che non sarebbe mai stata pronunciata dal priore di Barbiana, come chiesto dagli ex allievi. «Quelle frasi non rappresentano il suo pensiero e i suoi insegnamenti», hanno scritto in una lettera aperta al sindaco di Vagli dopo che il caso è stato sollevato sul Corriere della Sera da Pietro Ichino: «Ripensi alla scelta di inaugurare la statua con quella frase. Lo faccia non solo per rispetto di una... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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