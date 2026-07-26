Una frase critica al comunismo è stata rimossa dalla statua di don Milani. La frase, che definiva il comunismo come una forma di male e di gestione parassitaria del potere, non è più visibile. La frase originale, che accusava il comunismo di favorire una classe dirigente brutale e parassitaria, era stata inserita come commento alla statua. La rimozione ha suscitato reazioni da parte di chi ritiene che si trattasse di un’interpretazione controversa.

“Il comunismo è la mediazione e l’ organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi”. Così d on Lorenzo Milani aveva scritto il 31 luglio 1966 ad Alessandro Mazzerelli, 83 anni, autore di diversi libri sul priore di Barbiana. “Falso, non l’ha mai scritto”, hanno protestato i compagni e simpatizzanti, tra cui Pietro Ichino. Ed ecco che dopo un lungo travaglio il sindaco di Vagli (Lucca), Mario Puglia, ha deciso di cancellare quella incisione marmorea che faceva bella mostra di sè sotto la statua dedicata al grande prete cattolico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il comunismo è il male”. Ma dalla statua di don Milani scompare la frase che non piace alla sinistra

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