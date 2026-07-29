È la serata della prima uscita della Recanatese del "new deal" che alle 20, al "Tubaldi", riceve l’Aurora Treia per un amarcord che non potrà comunque essere banale vista la presenza dei vari Sbaffo, Senigagliesi e Melchiorri che, in modo diverso, hanno lasciato una grande impronta sul colle dell’Infinito. Stando però alle cose giallorosse il vicepresidente Andrea Tubaldi invita, come logico, alla cautela: "Non c’è da aspettarsi molto da questi test che arrivano nel pieno della preparazione. È vero che abbiamo iniziato lunedì 20 ma in realtà sono pochi giorni che i ragazzi ci stanno dando dentro di brutto. Vedo in tutti un grande impegno nonostante il caldo opprimente, si lavora con enorme applicazione e sono senz’altro dei buoni segnali". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stasera il test. La Recanatese in campo. C’è l’Aurora Treia dei tanti ex

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