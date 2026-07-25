I test estivi della Maceratese Il primo contro l’Aurora Treia

Il primo test estivo della Maceratese sarà contro l’Aurora Treia il primo agosto alle 18 all’Helvia Recina Pino Brizi. La partita si giocherà pochi giorni dopo l’inizio della preparazione, prevista per lunedì. La squadra sarà ancora in fase di lavoro e si prepara per la nuova stagione, con il primo incontro amichevole che segnerà l’avvio delle partite di preparazione.

Il primo agosto la Maceratese disputerà il primo test della nuova stagione, alle 18 l’ Aurora Treia sarà ospite all’ Helvia Recina Pino Brizi quando i biancorossi avranno pochi giorni di lavoro sulle gambe iniziando la preparazione lunedì. Per questi test è stato deciso di privilegiare le squadre del territorio nella speranza di facilitare una maggiore presenza allo stadio aumentando i positivi numeri della passata stagione quando la Maceratese si è classificata al terzo posto nella speciale classifica del girone di serie D che tiene conto della presenza di pubblico sugli spalti. Nell’ultimo campionato è stato il Teramo la squadra con il maggior seguito con 44. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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