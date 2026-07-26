Mercato L’Aurora Treia blinda la porta Ecco il promettente Linares

L’Aurora Treia ha annunciato l’ingaggio del portiere spagnolo Andrés Linares, nato nel 2007. Cresciuto nei settori giovanili del calcio murciano, ha giocato con Cartagena e Ucam Murcia. Linares è l’ultimo acquisto ufficializzato dalla squadra.

Il portiere spagnolo Andrés Linares è l’ultimo giocatore ufficializzato dall’ Aurora Treia. Si tratta di un 2007, cresciuto nei settori giovanili del calcio murciano, maturando esperienze con Cartagena, e Ucam Murcia. Nella passata stagione ha giocato con il Venafro con cui ha conquistato il campionato di Eccellenza Molise e la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, contribuendo inoltre al percorso della squadra molisana nella fase nazionale della competizione. Il giovane portiere porterà in dote entusiasmo, ambizione e un importante bagaglio di esperienza accumulato tra Spagna e Italia. "Ho deciso di venire all’Aurora Treia – dice il giovane portiere Linares – per la professionalità della società, per il suo modo di gestire, lavorare e per l’attenzione rivolta ai giovani come me. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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