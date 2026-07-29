Spice Girls la reunion al matrimonio di Melanie C riporta indietro nel tempo i fan | Victoria Beckham rende tutto speciale

Le Spice Girls si sono riunite al matrimonio di Melanie C, creando un’immagine che ha fatto tornare in mente i tempi d’oro del gruppo. Victoria Beckham ha partecipato all’evento, contribuendo a rendere speciale la riunione. La foto pubblicata sui social mostra tutte e cinque le ex componenti insieme, suscitando entusiasmo tra i fan di tutto il mondo. La reunion si è svolta nella cerimonia di nozze, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Un’immagine che ha riportato indietro nel tempo milioni di fan in tutto il mondo: le Spice Girls si sono ritrovate insieme in occasione del matrimonio di Melanie C. La cantante, storica Sporty Spice del gruppo britannico più famoso degli anni Novanta, ha sposato il compagno Chris Dingwall regalando ai fan una reunion attesa ed emozionante. A rendere ancora più speciale il momento è stato il ruolo di Victoria Beckham, che oltre a partecipare simbolicamente alla celebrazione ha realizzato personalmente gli abiti indossati dalla sposa. Melanie Chisholm, 52 anni, non è cresciuta fantasticando sul giorno del suo matrimonio. Dichiarazione “Assolutamente no. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spice Girls Reunite at Mel C Wedding Without Victoria Beckham

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “È stato un momento davvero speciale”: Melanie C si sposa, per l’occasione si riuniscono tutte le Spice Girls. I dettagli delle nozze con gli abiti firmati da Victoria Beckham

Mel C ha sposato Chris Dingwall: la proposta a Maiorca, le Spice Girls presenti, l'assenza di Victoria Beckham e l'abito da sognoMel C si è sposata con Chris Dingwall in una cerimonia a Maiorca, alla quale hanno partecipato le altre Spice Girls tranne Victoria Beckham.

Temi più discussi: Il matrimonio di Melanie C è stato reso speciale dalla reunion delle Spice Girls (e da un abito firmato Victoria Beckham); Spice Girls riunite per il matrimonio di Mel C: le nozze da sogno (con il vestito di Victoria Beckham) con il modello incontrato su una app d'incontri; Le Spice Girls si riuniscono. Per il matrimonio di Mel C; Mel C come abito da sposa ha scelto un vestito disegnato da Victoria Beckham.

non è mai sembrato giusto che Victoria fosse più popolare delle altre Spice Girls solo perché ha sposato David Beckham. reddit

La figlia diciassettenne di Mel C, Scarlett, nata dalla precedente unione con l'imprenditore Thomas Starr, è stata la damigella d'onore #SpiceGirls #VictoriaBeckham x.com

Spice Girls, le rivelazioni di Mel B sulla reunion e Victoria BeckhamLe Spice Girls potrebbero tornare presto ad esibirsi. Il celebre gruppo inglese si sciolse nel 2000, ma per loro c'è la possibilità di una reunion. A rivelare la notizia è stata una delle cinque ... tuttosport.com

Spice Girls, reunion in arrivo con Victoria Beckham: l’annuncio di Mel BGli appassionati di musica si tengano pronti: sta per tornare sulla scena una delle band femminili più amate della storia musicale, le Spice Girls. Reunion in vista per le cinque cantanti inglesi che ... iodonna.it