Mel C si è sposata con Chris Dingwall in una cerimonia a Maiorca, alla quale hanno partecipato le altre Spice Girls tranne Victoria Beckham. La cantante ha indossato un abito da sogno e la proposta di nozze è avvenuta in questa stessa località. Per molto tempo aveva ritenuto che il matrimonio non fosse per lei, ma con Dingwall ha deciso di fare il grande passo.

Per molto tempo aveva pensato che il matrimonio non fosse destinato a far parte della sua vita. Poi è arrivato Chris Dingwall e tutto è cambiato. Melanie Chisholm, meglio conosciuta nel mondo come Mel C, ovvero la storica Sporty Spice delle Spice Girls, ha sposato il modello australiano con una cerimonia intima e romantica, celebrata nel weekend in una tenuta affacciata sul lago in Cumbria, in Inghilterra, dopo un precedente rito civile in Australia. Una notizia arrivata quasi a sorpresa, visto che la coppia non aveva mai annunciato pubblicamente il fidanzamento. La proposta era arrivata un anno prima, durante una vacanza a Maiorca. «Eravamo in uno splendido hotel e avevamo scelto il menu degustazione con l’abbinamento dei vini, così la cena sembrava non finire mai. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mel C ha sposato Chris Dingwall: la proposta a Maiorca, le Spice Girls presenti, l'assenza di Victoria Beckham e l'abito da sogno

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L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'eraL'ex cantante delle Spice Girls Mel C si è sposata con il modello Chris Dingwall in un matrimonio con pochi invitati, tra amici e parenti.

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Temi più discussi: Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall; L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era; Mel C si è sposata all'età di 52 anni.; Andrea Spezzacatena, a Milano nasce una scuola a lui dedicata: simbolo della lotta al bullismo.

La Spice Girl Melanie ‘Mel C’ Chisholm ha sposato il modello Chris Dingwall in un abito di satin con un vestito scivolato progettato da Victoria Beckham con due motivi di pizzo floreale di Lione ritagliati e posizionati a mano sull'abito per creare un motivo su mi reddit

Melanie C ha detto sì a Chris Dingwall, alle nozze anche tre Spice girls. I due si sono conosciuti su un'app d'incontri. La storia spyit.it/melanie-c-ha-s… #spicegirls #matrimonio #melaniec #appdiincontri #girlpower x.com

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