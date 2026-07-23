Melanie C si è sposata e tutte le Spice Girls si sono riunite per l’evento. La cantante ha indossato un abito disegnato da Victoria Beckham. Durante la cerimonia, le cinque si sono scattate foto insieme, condividendo un momento di festa. L’evento ha attirato l’attenzione dei fan, con molte immagini pubblicate sui social. Nessuna informazione sui dettagli del matrimonio è stata resa pubblica.

Un’immagine che ha riportato indietro nel tempo milioni di fan: le Spice Girls si sono ritrovate insieme in occasione del matrimonio di Melanie C. La cantante, storica Sporty Spice del gruppo britannico più famoso degli anni Novanta, ha sposato il compagno Chris Dingwall e per il grande giorno ha potuto contare sulla presenza delle sue ex compagne di band, regalando una reunion tanto attesa. A rendere ancora più speciale il momento è stato anche il ruolo di Victoria Beckham, che oltre a partecipare simbolicamente alla celebrazione attraverso le sue creazioni, ha realizzato gli abiti indossati dalla sposa. A raccontare i dettagli del matrimonio è stata la stessa Melanie C, che ha concesso diverse dichiarazioni a Vogue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato un momento davvero speciale”: Melanie C si sposa, per l’occasione si riuniscono tutte le Spice Girls. I dettagli delle nozze con gli abiti firmati da Victoria Beckham

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