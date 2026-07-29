Spaccate e sicurezza dei negozi Gandi | Accolte tutte le domande dei commercianti impossibile ora un fondo strutturale

Le richieste dei commercianti per un fondo contro le spaccate sono state tutte accolte, ma al momento non è previsto un fondo strutturale. La decisione è stata comunicata in risposta alle domande presentate. Attualmente, non ci sono fondi permanenti destinati a coprire i danni derivanti da atti vandalici ai negozi. La situazione rimane senza una soluzione stabile per il supporto economico ai commercianti colpiti.

“Caro Direttore, mi permetto di scrivere alcune considerazioni sulla questione ‘fondo spaccate’ comparsa sul suo giornale, perché ho l’impressione che il consigliere Pezzotta ed altri consiglieri di centrodestra, tra i quali l’estensore dell’Odg Arrigo Tremaglia, non abbiano le idee chiare sul lavoro di Consiglio nonostante vi siedano da oltre due anni. Bocciare l’urgenza di un ordine del giorno non significa affatto ritenere che il tema ivi contenuto non sia urgente. Nel caso di specie, come avete correttamente riportato, a fronte dell’odioso fenomeno delle spaccate ai danni dei commercianti della nostra città, l’Amministrazione comunale,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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