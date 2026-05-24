Dopo le spaccate il Comune raddoppia i fondi ai commercianti per la sicurezza dei negozi

Notizia in breve

Dopo una serie di spaccate e furti avvenuti nel mese di maggio, il Comune di Bergamo ha deciso di aumentare i fondi destinati ai commercianti per la sicurezza dei negozi. La cifra messa a disposizione per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi di sicurezza è stata raddoppiata rispetto alle precedenti risorse. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione locale senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di accesso ai fondi.