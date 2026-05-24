Dopo le spaccate il Comune raddoppia i fondi ai commercianti per la sicurezza dei negozi
Dopo una serie di spaccate e furti avvenuti nel mese di maggio, il Comune di Bergamo ha deciso di aumentare i fondi destinati ai commercianti per la sicurezza dei negozi. La cifra messa a disposizione per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi di sicurezza è stata raddoppiata rispetto alle precedenti risorse. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione locale senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di accesso ai fondi.
Bergamo. Dopo la scia di spaccate e furti che ha interessato il capoluogo nel mese di maggio, l’amministrazione comunale raddoppia i fondi per la misura volta a sostenere i commercianti nell’acquisto di sistemi di sicurezza. La nuova manifestazione d’interesse, che segue i bandi già pubblicati negli ultimi due anni, rappresenta l’ultimo tassello della strategia di Palazzo Frizzoni per migliorare la sicurezza sul territorio comunale. “Una visione organica della città – rende noto il Comune – dove sicurezza, vivibilità degli spazi e sviluppo economico si muovono di pari passo attraverso un disegno coordinato”. I criteri di accesso alla misura sono stati condivisi in un recente confronto con le associazioni di categoria e con il Distretto Urbano del Commercio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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