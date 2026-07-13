Venti due negozi su trenta hanno ottenuto i fondi comunali destinati alla sicurezza, destinati all’installazione di telecamere, sistemi antintrusione e protezioni. Il Comune ha annunciato che saranno disponibili ulteriori risorse per finanziare le dodici richieste escluse nella prima ripartizione. In totale, sono previsti circa 60.000 euro per rafforzare la sicurezza commerciale in città.

L’INIZIATIVA. Sono 22 le attività già ammesse al contributo comunale per installare sistemi antintrusione, videosorveglianza e protezioni. L’Amministrazione annuncia nuove risorse per finanziare anche le 12 domande rimaste escluse dalla prima assegnazione. Sono 22 le attività commerciali cittadine che beneficeranno dei contributi comunali destinati all’acquisto e all’installazione di sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. Il Comune di Bergamo ha infatti assegnato i 60mila euro stanziati per il bando 2026, con contributi compresi tra 1.000 e 3.000 euro per ciascuna attività. L’Amministrazione conferma inoltre la volontà di dare risposta anche alle 12 attività che, pur avendo presentato domanda nei termini, non sono rientrate in questa prima assegnazione per esaurimento dei fondi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Spaccate nei negozi, Bergamo risponde: 60mila euro per la sicurezza e fondi in arrivo per tutte le domande

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