Si è spenta Federica Bernardini L’autrice de ’Le stanze del tempo’
Federica Bernardini, autrice del libro “Le stanze del tempo”, è morta a 84 anni a Filottrano. Nata a Castelplanio, ha vissuto e lavorato principalmente nella provincia di Ancona. Imprenditrice e figura di rilievo nel teatro marchigiano, è stata presidente di un’associazione di settore e ha fondato una compagnia teatrale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.
Si è spenta all’età di 84 anni a Filottrano Federica Bernardini, nata a Castelplanio ma da sempre colonna della cultura jesina e non solo. Imprenditrice e anima del teatro marchigiano – già presidente Fita Marche e fondatrice della compagnia Teatroluce – è stata autrice del caso editoriale internazionale ‘ Le stanze del tempo ’. La salma si trova alla Sala del Commiato Ciccoli di Jesi (visite oggi dalle ore 15). Le esequie si terranno venerdì alle ore 10 nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Vasto il cordoglio del mondo culturale. Il giornalista Vincenzo Varagona evidenzia lo straordinario percorso della donna: "Il fascino della storia di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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