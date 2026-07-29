Si è spenta Federica Bernardini L’autrice de ’Le stanze del tempo’

Notizia in breve

Federica Bernardini, autrice del libro “Le stanze del tempo”, è morta a 84 anni a Filottrano. Nata a Castelplanio, ha vissuto e lavorato principalmente nella provincia di Ancona. Imprenditrice e figura di rilievo nel teatro marchigiano, è stata presidente di un’associazione di settore e ha fondato una compagnia teatrale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.