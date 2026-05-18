Federica Abbate si sposa l’autrice di Per sempre sì e l’addio al nubilato con Sarah Toscano e Clara

Federica Abbate, nota autrice e cantante, ha annunciato il suo matrimonio. La musica e le collaborazioni con altri artisti, tra cui la partecipazione alla canzone vincitrice a Sanremo, sono state parte della sua carriera. Prima delle nozze, ha organizzato un addio al nubilato con le amiche Sarah Toscano e Clara. La cantante, famosa per aver scritto brani di successo, si prepara ora a vivere un nuovo capitolo della sua vita privata.

Federica Abbate, cantante che è stata tra gli autori di “Per sempre sì”, la canzone con la quale Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, si sposa. Poche ore fa l’addio al nubilato insieme alle amiche Sarah Toscano e Clara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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