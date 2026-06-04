Addio a Marjane Satrapi L' autrice franco-iraniana di Persepolis si è spenta a 56 anni

L'autrice franco-iraniana di Persepolis è morta a 56 anni. La fumettista aveva raccontato la sua esperienza durante la Rivoluzione islamica in Iran attraverso il suo romanzo a fumetti, diventato un’opera di riferimento. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

Il suo genio stava tutto lì: nell'aver capito che la testimonianza più potente non passa necessariamente dai grandi discorsi ma dai piccoli dettagli, raccontando la rivoluzione islamica, la guerra Iran-Iraq, l'esilio, la perdita e la ricerca di identità come nessuno aveva mai fatto prima di lei. Nata nel 1969 a Rasht e cresciuta a Teheran, Marjane Satrapi fu costretta giovanissima a lasciare il suo Paese per studiare in Austria: un'esperienza di sradicamento e una sensazione stridente di non appartenere mai completamente a un determinato luogo che sarebbe diventata il cuore pulsante della sua opera. Con Persepolis è arrivato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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