L'Europa ha autorizzato l'uso della semaglutide in pillole, destinata a chi segue trattamenti di perdita di peso con farmaci GLP-1. La compressa deve essere assunta una volta al giorno a stomaco vuoto, dopo almeno otto ore di digiuno. È necessario aspettare almeno 30 minuti prima di mangiare, bere o assumere altri farmaci. La modalità di assunzione è rigorosa e specifica, ma non cambia la composizione del farmaco rispetto alle formulazioni iniettate.

La compressa deve essere assunta una volta al giorno a stomaco vuoto, dopo almeno 8 ore di digiuno, e dopo l'assunzione bisogna attendere almeno 30 minuti prima di mangiare, bere o prendere altri medicinali. L'indicazione riguarda adulti con obesità, oppure con sovrappeso e almeno una malattia specificamente correlata al peso. Come per la versione iniettabile, è un medicinale esclusivamente su prescrizione medica, da usare insieme a una dieta a ridotto contenuto calorico e a una maggiore attività fisica. Ma come cambia nello specifico l'alimentazione e che cosa significa concretamente questa novità per chi vuole intraprendere... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Semaglutide in pillole autorizzato in Europa, che cosa cambia in concreto (e cosa no) per chi intraprende un percorso di dimagrimento con i farmaci GLP-1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Semaglutide in pillole, via libera dell’Ue al primo GLP-1 orale per la gestione del pesoLa Commissione europea ha approvato il primo farmaco a base di semaglutide in compresse per la gestione del peso.

“I farmaci dimagranti con semaglutide e GLP-1 possono combattere l’alcolismo, ricoveri ridotti fino al 65%. Ecco come riducono il desiderio di bere”: il nuovo studioUn nuovo studio ha evidenziato che farmaci come semaglutide e tirzepatide, originariamente sviluppati per il diabete e poi usati per l’obesità,...

Temi più discussi: Pillola di semaglutide: l'Ue approva il farmaco; Novo Nordisk accelera in Europa con Wegovy in pillola, mentre Eli Lilly (per ora) resta indietro; Arriva la pillola dimagrante; La Commissione UE approva la prima terapia orale per la gestione del peso.

Semaglutide in pillole autorizzato in Europa, che cosa cambia in concreto (e cosa no) per chi intraprende un percorso di dimagrimento con i farmaci GLP-1L'impatto della formulazione orale nella gestione dell'alimentazione personale dei pazienti spiegato dalla specialista di Nutrizione Clinica: Il vero vantaggio non è passare dall'ago alla pillola, ma ... vanityfair.it

Un tribunale messicano avrebbe concesso a Novo almeno 10 anni di esclusività sui dati di semaglutide, potrebbe ritardare i generici fino a luglio 2029 reddit

Semaglutide in pillola, via libera in Europa al primo farmaco GLP-1 orale per la gestione del peso Ricordo i gravi effetti collaterali t.me/monicaelis/285… vanityfair.it/article/semagl… x.com

Semaglutide in pillola, via libera in Europa al primo farmaco GLP-1 orale per la gestione del pesoLa Commissione europea ha autorizzato la formulazione orale da 25 mg, destinata agli adulti con obesità o sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata al peso. Insieme a dieta ipocalorica e ... vanityfair.it