Semaglutide in pillole via libera dell’Ue al primo GLP-1 orale per la gestione del peso

La Commissione europea ha approvato il primo farmaco a base di semaglutide in compresse per la gestione del peso. Si tratta di Wegovy, già disponibile come iniezione, ora autorizzato per l’assunzione orale quotidiana.

La Commissione europea ha autorizzato la prima versione in compresse di un farmaco della famiglia dei GLP-1 destinato alla gestione del peso. Si tratta di Wegovy, medicinale a base di semaglutide già disponibile nella formulazione iniettabile, che nella nuova versione dovrà essere assunto per via orale una volta al giorno. L’autorizzazione riguarda gli adulti con obesità, cioè con un indice di massa corporea pari o superiore a 30, e quelli in sovrappeso, con un indice pari o superiore a 27, che presentino almeno una patologia collegata al peso, come diabete di tipo 2, ipertensione, alterazioni dei livelli di grassi nel sangue, apnee ostruttive del sonno o malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Open.online

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SEMAGLUTIDE e DIMAGRIMENTO: errori da non fare!

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